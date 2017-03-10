Студентам компенсировали оплату за жилье

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Кузбасские студенты получили компенсацию части стоимости аренды съемного жилья за февраль 2017 года.

В областной администрации начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов вручил компенсацию 16 студентам высших учебных заведений Кузбасса. Это учащиеся КемГУ, РЭУ им.Г.В. Плеханова, Юргинского филиала ТПУ, КузГТУ.

Эта мера поддержки введена с 1 января 2014 года по инициативе губернатора Амана Тулеева. Компенсацию могут получить студенты вузов, которые обучаются очно на бюджетной или на платной основе. Размер компенсации составляет 20% стоимости аренды съемного помещения, но не более 3 тыс. рублей.

Чтобы воспользоваться льготой, студентам необходимо написать заявление на имя губернатора, приложить к нему пакет документов и передать его в студенческий совет вуза.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.