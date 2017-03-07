Эпидемия продолжается

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Санитарные врачи области констатируют – заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кузбассе по-прежнему выше эпидпорога, в среднем на 34%. Лабораторно подтверждаются вирусы гриппа А, А1N2 и В, который набирает силу в последние 2 недели. При этом специалисты констатируют: те, кто поставил прививку от гриппа, не прогадали. В этом году, отмечают санитарные врачи, штамм вакцины на 99% соответствует тем вирусам гриппа, которые циркулируют. И, по статистике, на 100 заболевших приходится лишь двое привитых. В целом же за сезон зарегистрировано 3 тысячи 419 случаев гриппа, в том числе чуть менее 700 среди детей.

Маргарита Новосёлова, начальник отдела эпиднадзора областного управления Роспотребнадзора: «Количество заболевших гриппом по взрослому населению на 35% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорим про детей – на 12% ниже. Количество зараженных ОРВИ и гриппом у нас в этом сезоне ниже, чем в предыдущем году. Просто ситуация более растянута, чем в предыдущие годы, когда был более выраженный подъем и спад. Ограничительные мероприятия сохраняются на территории Кемеровской области, на карантин продолжают закрываться детские учреждения и школы. На сегодняшний день закрыта 1 школа и 11 классов в 5 школах, 2 детских сада и 14 групп в детских садах».