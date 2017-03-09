Если есть проблемы со зрением…

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Болезни глаз и современные методы их лечения. Разговор на эту тему сегодня пойдет в прямом эфире на «10 канале» в программе » САМОЕ ВРЕМЯ. ДЕНЬ».

Задать свои вопросы специалистам вы сможете с 12:00 по телефону 99 — 30 — 34.