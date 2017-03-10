Акция «Белая ромашка» стартует в России

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Ромашка – символ борьбы с туберкулезом. По разным данным в мире от этого заболевания погибает от 2 до 3 миллионов человек ежегодно. Специалисты говорят, что больной с открытой формой за год может заразить от 10 до 50 человек. Традиционно в марте, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, проводят акцию, цель которой – разъяснить людям важность профилактики туберкулеза. В Новокузнецке «Беля ромашка» пройдет с 14 по 24 марта.

Почти в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Таковы цифры заболеваемости туберкулезом в Новокузнецке. Хотя, отмечают специалисты, в последние годы отмечается положительная динамика. Сегодня в Новокузнецке 868 больных туберкулезом. Еще 2 года назад их было больше тысячи. Но и сама болезнь изменилась. Инфекция приспосабливается к препаратам, которыми человечество пытается ее уничтожить. И лечение теперь длится не полгода, а минимум в 2, а то и в 6 раз дольше.

Аркадий Ханин, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии НГИУВ: «У нас на входе сейчас у 48% лекарственно устойчивая форма. А это длительные сроки, очень дорогое лечение. Курс – 1 миллион 200 тысяч только на лекарства».

Побороть болезнь можно, только действуя на опережение. Но для этого каждому надо знать КАК и ЧТО делать. Акция «Белая ромашка» как раз и направлена на ПРОСВЕЩЕНИЕ. Каждый год в марте детям и взрослым рассказывают о том, как опасен туберкулез и как важна профилактика. Ежегодная флюорография помогает выявить врага на ранней стадии. На это рассчитывают не только в России.

Владимир Крамаренко, главный врач новокузнецкого противотуберкулезного диспансера: «На уровне ВОЗ поставлена задача к 2035 году снять проблему туберкулеза как эпидемию. К 2050-му сделать это просто заболеванием, которое есть, но это не мировая катастрофа».

Делать флюорографию можно с 15 лет. Тем, кто младше, ежегодно проводят туберкулинодиагностику, проще говоря, ставят манту. Это не прививка. Но есть родители, которые принципиально против исследования. Этим, говорят медики, взрослые ставят эксперимент не только над своими чадами, но и подвергают риску других детей.

Ирина Савина, главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора : «Такие дети должны отстраняться от посещений образовательных учреждений, как в школах так и в детских садах. Такие дети должны находиться дома».

Кстати, в России уже есть прецедент: суд запретил ребенку, которому не ставили манту, ходить в школу. А в Новокузнецке растет заболеваемость детей туберкулезом. В прошлом году заболели 33 ребенка, в этом – еще у двух обнаружили опасную для окружающих форму. Медики отмечают – заразились школьники дома. И призывают, чтобы обезопасить себя и близких, сделайте флюорографию.

Алла Скрипченко, главный терапевт Новокузнецка: «1, 2, 11, 22, 29-я больницы будут участвовать в акции. Любой человек может обратиться в свою поликлинику и узнать, где он может пройти обследование».

Акция «Белая ромашка» стартует 14 марта и продлится 10 дней. Стационарные флюорографические установки есть во всех районах Новокузнецка, кроме Куйбышевского. Там будет работать передвижная флюороустановка. Три дня, начиная с 13 марта, она будет базироваться в Дальнем Куйбышеве, затем переедет в Садопарк, с 20 по 22 марта обследование смогут пройти жители поселка Листвяги, а в оставшиеся 2 дня акции флюороустановка переедет в Ближнее Куйбышево. Обследование можно пройти без направлений и даже без полиса.

Адреса медучреждений, где можно пройти флюорографическое обследование в рамках всероссийской акции «Белая ромашка» (по информации пресс-службы администрации Новокузнецка):