Кузбасс — один из самых устойчивых регионов
Кемеровская область вновь вошла в число регионов с максимальной устойчивостью. Рейтинг за февраль публикует российский исследовательский и экспертный центр — фонд «Петербургская политика».
Кроме Кузбасса, регионами с максимальной устойчивостью названы еще 10 субъектов федерации, в том числе Калужская, Ленинградцакая области, Татарстан…
Среди положительных событий февраля, которые произошли в Кемеровской области, аналитики отмечают обсуждение губернатором Аманом Тулеевым и первым вице-премьером правительства Игорем Шуваловым программы модернизации моногородов Кузбасса, запуск установки первичной переработки нефти в Анжеро-Судженске, подписание обладминистрацией соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с четырьмя угольными компаниями региона, выделение правительством субсидии региону в размере 100 миллионов рублей на реконструкцию объектов здравоохранения и еще ряд других достижений в экономической и спортивной жизни региона.