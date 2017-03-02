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Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Новокузнецка информирует, что на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» с 01.03.2017г. по 21.03.2017г. стартует первый этап опроса «Выбери дороги для ремонта».

Уважаемые жители просим принять Вас участие в данном опросе и выбрать улицы для ремонта. На втором этапе опроса, который будет проведен с 22 по 31.03.2017г. Вы сможете оценить текущее состояние лидеров народного голосования.

Результаты голосования будут учтены при формировании и корректировки планов по ремонту дорог в 2017-2018г.г. в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных программ по ремонту дорог.

По информации пресс-службы управления ДКХ и Б Новокузнецка.