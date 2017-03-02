  • Март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Фев    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Выбери дороги для ремонта!

    2 Март 2017 / ЖКХ

    просмотров: 109 5

    Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Новокузнецка информирует, что на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк»  с 01.03.2017г. по 21.03.2017г. стартует  первый этап опроса «Выбери дороги для ремонта».

    Уважаемые жители просим принять Вас участие в данном опросе и  выбрать улицы для ремонта. На втором этапе опроса, который будет проведен с 22 по 31.03.2017г. Вы сможете оценить текущее состояние лидеров народного голосования.

    Результаты голосования будут учтены при формировании и корректировки планов по ремонту дорог в 2017-2018г.г. в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных программ по ремонту дорог.

    По информации пресс-службы управления ДКХ и Б Новокузнецка.         

                                              

    5 комментариев к “Выбери дороги для ремонта!”

    1. Иван:
      03/02/2017 в 12:18

      А администрация у нас не ездит по дорогам общего пользования?- НЕ СЕРЬЁЗНО!!! Хлебозаводская в первую очередь!

      Ответить
    2. Аноним:
      03/02/2017 в 11:41

      ул. Разведчиков

      Ответить
    3. Аноним:
      03/02/2017 в 11:40

      01.03.17г Разведчиков

      Ответить
    4. Аноним:
      03/02/2017 в 11:23

      Хлебозаводская и транспортная

      Ответить
    5. Аноним:
      03/02/2017 в 10:49

      Улиц.Хлебозаводская

      Ответить

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13. Требуется слесарь по ремонту ГМП (зарплата достойная, полный соцпакет). Тел.: 8-909-513-5372. Требуются: машинист экскаватора, электрогазосварщик, прораб монтажного участка. Тел.: 45-53-63. Работа. Тел.: 8-923-467-5967. Организация предоставляет услуги спецтехники (экскаваторы, бульдозеры). Тел.: (3843) 32-29-20, 8-950-963-0885, 8-923-637-6021. Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Открыт набор на участие в ежегодной акции «Докажи, что ты водитель!». Подробности и регистрация участников по тел.: 8-961-718-1010. Не пропустите! Экскурсия-квест «Помоги мышонку!» в Драмтеатре 4 марта в 11:00. Тел.: 743-043. (6+) Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080. Невролог, ортопед. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015. Организации требуются плотники-бетонщики 4-5 разрядов, монтажники металлоконструкций 4-5 разрядов. Тел.: 8-903-908-8541, 8-904-377-8779. Работа (50 тыс. руб.). Тел.: 56-11-81. Требуются водители (Газель). Тел.: 527-500. Требуются: повара, кассиры, кухонные рабочие, изготовители полуфабрикатов. Тел.: 8-923-471-5088. Требуются водители кат. ВСЕ. Тел.: 209-609, 8-962-734-1609. Реставрация ванн. Тел.: 96-02-94. В магазине «Светофор» крупа гречневая ядрица 800 г — 29,90 руб. Ул. Рудокопровая, 13. Работа военным в отставке. Тел.: 8-983-252-1111. Продам сельхозпредприятие на юге Кузбасса (торг). Тел.: 8-905-911-3559. Стирка ковров. Тел.: 60-01-85. Требуется отделочник-универсал (опыт работы от 5 лет). Тел.: 8-960-933-1383. Строим дома. Тел.: 94-14-14. Организации требуются мастер, прораб, электрогазосварщики 4-5 разрядов, монтажники стальных и железобетонных конструкций 4-5 разрядов (вахта). Тел.: 8-903-908-8541. Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80. Требуются машинисты экскаватора JCB. Тел.: 8-961-706-9101. Торопись зарабатывать! Купим вашу МАКУЛАТУРУ по 4 руб./кг. Тел.: 8-951-178-5142. На предприятия «Распадской угольной компании» требуются электрослесари подземные, проходчики, МГВМ, горномонтажники подземные, подземные машинисты буровых установок 4-5 разрядов (своевременная и конкурентная заработная плата, полный соцпакет). Тел.: (3843) 99-79-96, 99-75-00, (38475) 4-57-50. БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ под залог. Тел.: 601-101.   Рекламодателям