Объявлено наступление в войне со снегом! (сюжет)

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24 тыс. кузбассовцев вышли на борьбу со снегом и наледью в первый день весны. Месячник по уборке объявили и в Новокузнецке. К 1 апреля южная столица Кузбасса должна быть полностью приведена в порядок. Фронт работ узнавала съемочная группа «10 канала».

Врагом номер один объявлен снег. Cилы противник накопил немалые – в одночасье с таким не справиться. За минувшую зиму на город с неба обрушились 2,5 нормы осадков! Белую гвардию били, брали в плен и вывозили на отвалы. Отвалы держались до последнего, но не справлялись с неиссякающими полчищами снежной армии. Спасало только открытие резервных фронтов, да и те в итоге, как говорят коммунальщики, загружены в 3 этажа. С начала зимы вывезли больше 350 тысяч кубометров снега! А сколько ещё недобитого врага осталось на улицах! И всё это под лучами солнца уже начинает превращаться в лужи…

Сильная профессиональная армия с жёсткой дисциплиной, конечно, хорошо. Но без помощи резервистов-добровольцев в этой войне не обойтись – констатируют городские власти. И призывают их дать отпор не на каких-то абстрактных высотах, бить врага у своей хаты, очищать от снега каждый уголок своей земли: свой двор, детскую площадку, облюбованное местечко для парковки. Главное теперь реформировать систему мобилизации: сподвигнуть горожан не просто на вялое сопротивление – на подвиг поднять!