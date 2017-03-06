Отключения на 7 марта (Новокузнецк)

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.

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Организации требуются водители а/м БелАЗ-7555, 75131, наладчики (БелАЗ), машинисты автогрейдера John Deere, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-905-069-0187.

АО «Шахта «Антоновская» (г. Новокузнецк) примет на работу горномонтажника подземного, машиниста электровоза шахтного, машиниста горных выемочных машин, горнорабочего очистного забоя. Тел.: (3843) 573-752.

Организация предоставляет услуги спецтехники (экскаваторы, бульдозеры). Тел.: (3843) 32-29-20, 8-950-963-0885, 8-923-637-6021.

Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080.

Невролог, ортопед. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015.

Организации требуются плотники-бетонщики 4-5 разрядов, монтажники металлоконструкций 4-5 разрядов. Тел.: 8-903-908-8541, 8-904-377-8779.

Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.

Требуются: повара, кассиры, кухонные рабочие, изготовители полуфабрикатов. Тел.: 8-923-471-5088.

Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.

Диспетчер (до 27 тыс. руб.). Тел.: 96-15-65.

Продам сельхозпредприятие на юге Кузбасса (торг). Тел.: 8-905-911-3559.

Стирка ковров. Тел.: 60-01-85.

Строим дома. Тел.: 94-14-14.

Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80.

На предприятия «Распадской угольной компании» требуются электрослесари подземные, проходчики, МГВМ, горномонтажники подземные, подземные машинисты буровых установок 4-5 разрядов (своевременная и конкурентная заработная плата, полный соцпакет). Тел.: (3843) 99-79-96, 99-75-00, (38475) 4-57-50.

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В магазинах «Светофор» тюльпаны — 19,90 руб.

Обучаем и трудоустраиваем охранников. Тел.: 71-18-62, 8-960-915-5242.

Требуются: машинисты погрузчика, бульдозеристы. Тел.: 8-903-942-1876.

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