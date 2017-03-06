Отключения на 7 марта (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 7 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Холодная вода
|
1
№199
|
Антоновская 66-116(в.к), Бакинская 7, Белградская, Владимирская, Керченский; Магаданская 67-116(в.к),117, Ярославская 1-4(в.к), 11-20(в.к), 22-46(чет), 48-56(в.к)
До этажа 3: Горьковская
Социально-значимые объекты:Хлебозавод № 4
(Ярославская 11б),
Хлебозавод № 3
(Ярославская 11б),
До этажа 3: Центр «Меридиан» (Горьковская 11а), Центр по борьбе со СПИД (Горьковская 14), Школа №58 (Горьковская 15), Дом детского творчества (Горьковская 17а), Поликлиника №1
(Горьковская 23), СДЮШОР (Горьковская 24), Школа-интернат №82 (Горьковская 33)
|
07.03 10-00
|
07.03 19-00
|
«Ацтек-1″,
«Квадрат»,
«Плюс-4 Сервис»,
«Семерка»,
ТСЖ «Горьковская,4а»,
«Жилфонд»,
«Ацтек-3″,
КОиН, УЗО
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета на жилые дома Ярославская,12,24
|
2
№200
|
Запорожская 45а, 47-51, Свердлова 22-30, Тольятти 54-60(чет), 64-80(в.к)
Социально-значимые объекты:
Детский сад № 249
(Тольятти 54), «Центр развития личности» (Тольятти 74)
|
09.03 09-30
|
09.03 17-00
|
ТСЖ «Василёк»,
ТСЖ «Василёк-1″,
КОиН
|
ТСЖ «Василек»
|
Замена запорной арматуры в подвале Свердлова,26
|
3
№201
|
Малоэтажный поселок
(в указанный период на 1 час)
Социально-значимые объекты:
Школа-интернат №88 (Анодная 7а)
|
07.03 09-00
|
07.03 16-00
|
Кузн. адм.,
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по задолжникам, без электроэнергии ВНС-301
|
4
№202
|
Абашевская, Диксона, Ереванская, Измайловская, Кустарная, Мундыбашская, Пражская, Станичная
|
07.03 09-00
|
07.03 15-00
|
Ордж. адм.
|
НРЭС
|
Установка ж/б опор, без электроэнергии ВНС-512
|
5
№203
|
Зыряновская 81,89, 91-99
(нечет, в.к),
Монтажная 35
Социально-значимые объекты:
Учебный корпус (Зыряновская 99), Школа №99 (Монтажная 35)
|
07.03 10-00
|
07.03 19-00
|
Ордж. адм.,
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе d=300мм по ул. Зыряновская,91а (земляные работы)
|
Электроэнергия
|
1
№119
|
Дружинина, Тверская,
Тверской, Херсонская,
Анадырская, Норильская
|
07.03 14-00
|
07.03 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Замена приборов учета
|
2
№459
|
Олеко Дундича 7,7а,13
Дорстроевская 1а,б,2,
|
07.03 10-00
|
07.03 12-00
|
«ЖКХ «Притомский»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-325
|
3
№460
|
Шункова 4,10,12,14
Школа № 10 (Шункова,6)
Детский сад № 149 (Шункова,6а)
|
07.03 13-30
|
07.03 16-00
|
ЖЭУ-2,
«УК «Губерния»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-332
|
4
№461
|
Форштадт
Малоэтажный поселок
|
07.03 09-00
|
07.03 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по задолжникам
|
5
№462
|
Звездова 78
|
07.03 09-00
|
07.03 12-00
|
ООО РОСТ
|
ООО ГЭС
|
Монтаж трансформатора тока на ТП-866
|
6
№463
|
Мира 58
|
07.03 13-00
|
07.03 15-00
|
ООО РОСТ
|
ООО ГЭС
|
Монтаж трансформатора тока на ТП-866
|
7
№464
|
Крепостная гора — частный сектор
|
07.03 11-00
|
07.03 14-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-398
|
8
№465
|
Мичурина 8,10,12,14
Куйбышева 1,3,5
Воробьева 13,15
Глинки 25
|
07.03 09-30
|
07.03 12-00
|
КИК, «УК Ермак»,
«Комфорт»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-165
|
9
№466
|
Октябрьский 22а,24,26,26а,28,30,32,34,36
|
07.03 13-00
|
07.03 15-30
|
«Плюс-4 Сервис»,
«Луч»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-182
|
10
№467
|
Ижевский 5а,14
|
07.03 09-00
|
07.03 11-00
|
Завод. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-462
|
11
№468
|
Абашевская, Диксона, Ереванская, ВНС-512
|
07.03 09-00
|
07.03 15-00
|
Орпдж. адм.
|
НРЭС
|
Установка ж/б опор
|
12
№99
|
Балхашский, Баумана, Глазунова, Атлантический
|
07.03 09-00
|
07.03 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка ж/б опор