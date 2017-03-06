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    • Отключения на 7 марта (Новокузнецк)

    6 Март 2017 / ЖКХ

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 7 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

     

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №199

    Антоновская 66-116(в.к), Бакинская 7, Белградская, Владимирская, Керченский; Магаданская 67-116(в.к),117, Ярославская 1-4(в.к), 11-20(в.к), 22-46(чет), 48-56(в.к)

    До этажа 3: Горьковская

    Социально-значимые объекты:Хлебозавод № 4

    (Ярославская 11б),

    Хлебозавод  № 3

    (Ярославская 11б),

    До этажа 3: Центр «Меридиан» (Горьковская 11а), Центр по борьбе со СПИД (Горьковская 14), Школа №58 (Горьковская 15), Дом детского творчества (Горьковская 17а), Поликлиника №1

    (Горьковская 23), СДЮШОР (Горьковская 24), Школа-интернат №82 (Горьковская 33)

    07.03   10-00

    07.03   19-00

    «Ацтек-1″,

    «Квадрат»,

    «Плюс-4 Сервис»,

    «Семерка»,

    ТСЖ «Горьковская,4а»,

    «Жилфонд»,

    «Ацтек-3″,

    КОиН, УЗО

     

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета на жилые дома Ярославская,12,24

    2

    №200

    Запорожская 45а, 47-51, Свердлова 22-30, Тольятти 54-60(чет), 64-80(в.к)

    Социально-значимые объекты:

    Детский сад № 249

    (Тольятти 54), «Центр развития личности» (Тольятти 74)

    09.03   09-30

    09.03   17-00

    ТСЖ «Василёк»,

    ТСЖ «Василёк-1″,

    КОиН

    ТСЖ «Василек»

    Замена запорной арматуры в подвале Свердлова,26

    3

    №201

    Малоэтажный поселок

    (в указанный период на 1 час)

    Социально-значимые объекты:

    Школа-интернат №88 (Анодная 7а)

    07.03   09-00

    07.03   16-00

    Кузн. адм.,

    КОиН

    ООО ГЭС

    Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по задолжникам, без электроэнергии ВНС-301

    4

    №202

    Абашевская, Диксона, Ереванская, Измайловская, Кустарная, Мундыбашская, Пражская, Станичная

    07.03   09-00

    07.03   15-00

    Ордж. адм.

    НРЭС

    Установка ж/б опор, без электроэнергии ВНС-512

    5

    №203

    Зыряновская 81,89, 91-99

    (нечет, в.к),

    Монтажная 35

    Социально-значимые объекты:

    Учебный корпус (Зыряновская 99), Школа №99 (Монтажная 35)

    07.03   10-00

    07.03   19-00

    Ордж. адм.,

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на водопроводе d=300мм по ул. Зыряновская,91а (земляные работы)
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №119

    Дружинина, Тверская,

    Тверской, Херсонская,

    Анадырская, Норильская

    07.03   14-00

    07.03   17-00

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Замена приборов учета

    2

    №459

    Олеко Дундича 7,7а,13

    Дорстроевская 1а,б,2,

    07.03   10-00

    07.03   12-00

    «ЖКХ «Притомский»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-325

    3

    №460

    Шункова 4,10,12,14

    Школа № 10 (Шункова,6)

    Детский сад № 149 (Шункова,6а)

    07.03   13-30

    07.03   16-00

    ЖЭУ-2,

    «УК «Губерния»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-332

    4

    №461

    Форштадт

    Малоэтажный поселок

    07.03   09-00

    07.03   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Рейд с «Кузбассэнергосбытом» по задолжникам

    5

    №462

    Звездова 78

    07.03   09-00

    07.03   12-00

    ООО РОСТ

    ООО ГЭС

    Монтаж трансформатора тока на ТП-866

    6

    №463

    Мира 58

    07.03   13-00

    07.03   15-00

    ООО РОСТ

    ООО ГЭС

    Монтаж трансформатора тока на ТП-866

    7

    №464

    Крепостная гора — частный сектор

    07.03   11-00

    07.03   14-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-398

    8

    №465

    Мичурина 8,10,12,14

    Куйбышева 1,3,5

    Воробьева 13,15

    Глинки 25

    07.03   09-30

    07.03   12-00

    КИК, «УК Ермак»,

    «Комфорт»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-165

    9

    №466

    Октябрьский 22а,24,26,26а,28,30,32,34,36

    07.03   13-00

    07.03   15-30

    «Плюс-4 Сервис»,

    «Луч»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-182

    10

    №467

    Ижевский 5а,14

    07.03   09-00

    07.03   11-00

    Завод. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-462

    11

    №468

    Абашевская, Диксона, Ереванская, ВНС-512

    07.03   09-00

    07.03   15-00

    Орпдж. адм.

    НРЭС

    Установка ж/б опор

    12

    №99

    Балхашский, Баумана, Глазунова, Атлантический

    07.03   09-00

    07.03   16-00

    Кузн. адм.

    ООО «КЭнК»

    Установка ж/б опор

     

     

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