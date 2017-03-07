Проверьте счета за отопление!

Порядок начисления платы за отопление остался прежний, но появились вопросы… Начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко напоминает, что в первые месяцы года происходит корректировка, исходя из израсходованных многоквартирным домом гигакалорий за прошедший год. Поэтому и цифры в графе отопление могут на время измениться в большую или меньшую сторону. Правда, может быть и не законный перерасчёт. В Кемерове, например, один такой случай Госжилинспекция уже пресекла. Жалобы можно направлять на сайт ГЖИ либо через письменное обращение.
Комментарий Ирины Гайденко, начальника Госжилинспекции Кемеровской области.
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