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    • Отключения на 8-9 марта (Новокузнецк)

    7 Март 2017 / ЖКХ

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 февраля 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Дата

    вкл.

    факт

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Горячая вода

    		            

    1

    №455

    Шахтеров 12а,14,18,20, 20б,21,24,26,28

    Соц. объекты:

    Детский сад № 246

    (Шахтеров 22)

    Поликлиника № 2

    (Шахтеров 24а)

    Шолохова 5,7,9,13,13а,15,17

    09.03   09-00

    09.03   16-00

    		  

    УК «Астея»,

    УК ЖКХ,

    УК»Губерния»,

    УК «Веста»,

    ТСЖ «Луч»

    КОиН, УЗО

    МП «ССК»

    Планово-предупредительные работы на з/арматуре кв А Новобайдаевского района (согласно графика)
     

    Холодная вода

    		            

    1

    №200

    Запорожская 45а, 47-51, Свердлова 22-30, Тольятти 54-60(чет), 64-80(в.к)

    Соц. значимые объекты:

    Детский сад № 249

    (Тольятти 54), «Центр развития личности» (Тольятти 74)

    09.03   09-30

    09.03   17-00

    		  

    ТСЖ «Василёк»,

    ТСЖ «Василёк-1″,

    КОиН

    ТСЖ «Василек»

    Замена запорной арматуры в подвале Свердлова,26

    2

    №205

    Рихарда Зорге 46

     

     

    09.03   10-00

    09.03   18-00

    		  

    УК «Губерния»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла ХВС на дом по ул. Рихарда Зорге,46

    3

    №206

    Павловского 11 (в.к),13,15,19, 21-29 (в.к)

    Соц. значимые объекты:

    Фитнес-клуб (Павловского 15)

    09.03   09-00

    09.03   18-00

    		  

     «Инком-С»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла  ХВС на дом по ул. Павловского,15

    4

    №207

    Бардина 14-24 (чет); 

    Кутузова 18-58 (чет, в.к),60;  Транспортная 47 (в.к);  Циолковского 1,3,7б,9а,11-21(в.к)

    Соц. значимые объекты:

    Физиотерапевтическое отделение (Бардина 20), Стоматология «Pole Dent»

    (Кутузова 24),

    Детский сад №108

    (Кутузова 30а),

    Детский сад №118

    (Кутузова 34),

    Санаторий «Нарцисс»

    (Кутузова 36),

    Гимназия №17

    (Кутузова 44а), ТЦ «Сектор» (Транспортная 47а),

    Ветеринарная клиника (Циолковского 7б),

    Гимназия №17

    (Циолковского 9а), СПбИВЭСЭП

    (Циолковского 13),

    Детский сад №48

    (Циолковского 15а)

    10.03   10-00

    10.03   19-00

    		  

    УК»Проспект»,

    «Инком-С»,

    «С-Порт»,

    СибГИУ — общежитие,

    УК «Веста»,

    МП «Жилфонд»,

    ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»,

    ООО «Луч»,

    ТСЖ «Триумф»,

    КОиН, УЗО

     «Паритет»,

    ТСЖ «Наш дом»,

     «Притомское»,

    ООО УК «Первая Управляющая»

    ООО «Курс»,

    ТСЖ «Циоль»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла ХВС на дом по ул. Бардина,18,20 и Циолковского,3
     

    Электроэнергия

    		            

    1

    №100

    Частный сектор:

    Герасименко

    Красилова

    40 лет Октября

    Жуковского

    Литейная

    Количество домов: 78

    09.03   09-00

    09.03   16-00

    		  

    Куйб .адм.

    ООО «КЭнК»

    Монтаж СИП ТП-71

    2

    №470

    Шункова 4,6,10,12,14

    детский сад № 149 (Шункова 6а), школа № 10 (Шункова 6)

    09.03   13-30

    09.03   16-00

    		  

    ООО ЖЭУ-2,

    ООО «УК «Губерния»

    КОиН

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-332

    3

    №122

    Частный сектор:

    Коммунарка 1-23,31-53,

    71-127,131-155,159-197,2-22,30-54,70-78,

    82-148,154-158,

    164-176,180-188

    Еланьская

    ( с включением на ночь)

    09.03   10-00

    10.03   17-00

    		  

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Ремонтные работы по Ф-10-20Л

    4

    №471

    Капитальная, О.Дундича, Крамского, С.Щедрина, Интернатная

    детский сад № 97 (Капитальная 4а), школа № 28 (Интернатная 2),

    09.03   13-30

    09.03   16-00

    		  

    ООО «ЖКХ «Притомский»

    КОиН

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-326

    5

    №472

    Анодная 11, Защитная 35 Частный сектор:

    Электролизная, Ленинградская, Ленина

    09.03   09-00

    09.03   16-00

    		  

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ВЛ-10 кВ

    6

    №473

    Частный сектор:

    Дальневосточная, Топкинская, Точилино, Мексиканский, Воркутинская, Таганрогская, Бочатский, Трудоая, Тушинская, Лермонтова, Карьерная, Тобольская, Горная, Пролетарская, Обская, Образцовая, Тимирязева, Медицинская

    09.03   09-00

    09.03   16-00

    		  

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Рейд с Кузбассэнергосбытом

    7

    №474

    Мориса Тореза 97,13,15,17

    09.03   09-00

    09.03   12-00

    		  

    УК «Лидер Новокузнецка»

    ООО ЖКУ-3,

    УК ЖКХ Новокузнецка»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока

    8

    №475

    Климасенко 6,8

    Мориса Тореза 17

    09.03   13-00

    09.03   16-00

    		  

    ООО ЖКУ-3,

    УК ЖКХ Новокузнецка»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока

    9

    №476

    Телеутская, Посевная, Мечта, Бызовская,

    09.03   09-00

    09.03   16-00

    		  

    Завод. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт

    ВЛ-6 кВ

    10

    №477

    Фестивальная 3а,

    Ермака 2,

    Вологодский 6,8,10

    09.03   09-30

    09.03   12-00

    		  

    УК «Доверие»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока

    11

    №478

    Вологодский 3

    Ермака 4,6,10,14

    09.03   13-30

    09.03   16-00

    		  

    УК «Доверие»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока

    12

    №479

    Транспортная 31,33,35,41,43,45

    детский сад № 215 (Транспортная 35а)

    09.03   13-30

    09.03   16-00

    		  

    «С-Порт»,

    «Притомское»,

    «Инком-С»

    КОиН

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-153

    13

    №480

    Частный сектор:

    Коммунарка, Еланьская

    09.03   09-00

    09.03   17-00

    		  

    Ордж. адм.

    НРЭС

    Ремонтные работы

    14

    №482

    Строителей 73,75,79,81,73а,77

    Хлебозаводская 28

    09.03   09-30

    09.03   12-00

    		  

    УК «Доверие»,

    УК ЖКХ Новокузнецка»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-109

     

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