Отключения на 8-9 марта (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 февраля 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Дата
вкл.
факт
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Горячая вода
|
1
№455
|
Шахтеров 12а,14,18,20, 20б,21,24,26,28
Соц. объекты:
Детский сад № 246
(Шахтеров 22)
Поликлиника № 2
(Шахтеров 24а)
Шолохова 5,7,9,13,13а,15,17
|
09.03 09-00
|
09.03 16-00
|
УК «Астея»,
УК ЖКХ,
УК»Губерния»,
УК «Веста»,
ТСЖ «Луч»
КОиН, УЗО
|
МП «ССК»
|
Планово-предупредительные работы на з/арматуре кв А Новобайдаевского района (согласно графика)
|
Холодная вода
|
1
№200
|
Запорожская 45а, 47-51, Свердлова 22-30, Тольятти 54-60(чет), 64-80(в.к)
Соц. значимые объекты:
Детский сад № 249
(Тольятти 54), «Центр развития личности» (Тольятти 74)
|
09.03 09-30
|
09.03 17-00
|
ТСЖ «Василёк»,
ТСЖ «Василёк-1″,
КОиН
|
ТСЖ «Василек»
|
Замена запорной арматуры в подвале Свердлова,26
|
2
№205
|
Рихарда Зорге 46
|
09.03 10-00
|
09.03 18-00
|
УК «Губерния»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла ХВС на дом по ул. Рихарда Зорге,46
|
3
№206
|
Павловского 11 (в.к),13,15,19, 21-29 (в.к)
Соц. значимые объекты:
Фитнес-клуб (Павловского 15)
|
09.03 09-00
|
09.03 18-00
|
«Инком-С»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла ХВС на дом по ул. Павловского,15
|
4
№207
|
Бардина 14-24 (чет);
Кутузова 18-58 (чет, в.к),60; Транспортная 47 (в.к); Циолковского 1,3,7б,9а,11-21(в.к)
Соц. значимые объекты:
Физиотерапевтическое отделение (Бардина 20), Стоматология «Pole Dent»
(Кутузова 24),
Детский сад №108
(Кутузова 30а),
Детский сад №118
(Кутузова 34),
Санаторий «Нарцисс»
(Кутузова 36),
Гимназия №17
(Кутузова 44а), ТЦ «Сектор» (Транспортная 47а),
Ветеринарная клиника (Циолковского 7б),
Гимназия №17
(Циолковского 9а), СПбИВЭСЭП
(Циолковского 13),
Детский сад №48
(Циолковского 15а)
|
10.03 10-00
|
10.03 19-00
|
УК»Проспект»,
«Инком-С»,
«С-Порт»,
СибГИУ — общежитие,
УК «Веста»,
МП «Жилфонд»,
ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»,
ООО «Луч»,
ТСЖ «Триумф»,
КОиН, УЗО
«Паритет»,
ТСЖ «Наш дом»,
«Притомское»,
ООО УК «Первая Управляющая»
ООО «Курс»,
ТСЖ «Циоль»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла ХВС на дом по ул. Бардина,18,20 и Циолковского,3
|
Электроэнергия
|
1
№100
|
Частный сектор:
Герасименко
Красилова
40 лет Октября
Жуковского
Литейная
Количество домов: 78
|
09.03 09-00
|
09.03 16-00
|
Куйб .адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Монтаж СИП ТП-71
|
2
№470
|
Шункова 4,6,10,12,14
детский сад № 149 (Шункова 6а), школа № 10 (Шункова 6)
|
09.03 13-30
|
09.03 16-00
|
ООО ЖЭУ-2,
ООО «УК «Губерния»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-332
|
3
№122
|
Частный сектор:
Коммунарка 1-23,31-53,
71-127,131-155,159-197,2-22,30-54,70-78,
82-148,154-158,
164-176,180-188
Еланьская
( с включением на ночь)
|
09.03 10-00
|
10.03 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Ремонтные работы по Ф-10-20Л
|
4
№471
|
Капитальная, О.Дундича, Крамского, С.Щедрина, Интернатная
детский сад № 97 (Капитальная 4а), школа № 28 (Интернатная 2),
|
09.03 13-30
|
09.03 16-00
|
ООО «ЖКХ «Притомский»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-326
|
5
№472
|
Анодная 11, Защитная 35 Частный сектор:
Электролизная, Ленинградская, Ленина
|
09.03 09-00
|
09.03 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-10 кВ
|
6
№473
|
Частный сектор:
Дальневосточная, Топкинская, Точилино, Мексиканский, Воркутинская, Таганрогская, Бочатский, Трудоая, Тушинская, Лермонтова, Карьерная, Тобольская, Горная, Пролетарская, Обская, Образцовая, Тимирязева, Медицинская
|
09.03 09-00
|
09.03 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с Кузбассэнергосбытом
|
7
№474
|
Мориса Тореза 97,13,15,17
|
09.03 09-00
|
09.03 12-00
|
УК «Лидер Новокузнецка»
ООО ЖКУ-3,
УК ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока
|
8
№475
|
Климасенко 6,8
Мориса Тореза 17
|
09.03 13-00
|
09.03 16-00
|
ООО ЖКУ-3,
УК ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока
|
9
№476
|
Телеутская, Посевная, Мечта, Бызовская,
|
09.03 09-00
|
09.03 16-00
|
Завод. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт
ВЛ-6 кВ
|
10
№477
|
Фестивальная 3а,
Ермака 2,
Вологодский 6,8,10
|
09.03 09-30
|
09.03 12-00
|
УК «Доверие»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока
|
11
№478
|
Вологодский 3
Ермака 4,6,10,14
|
09.03 13-30
|
09.03 16-00
|
УК «Доверие»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока
|
12
№479
|
Транспортная 31,33,35,41,43,45
детский сад № 215 (Транспортная 35а)
|
09.03 13-30
|
09.03 16-00
|
«С-Порт»,
«Притомское»,
«Инком-С»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-153
|
13
№480
|
Частный сектор:
Коммунарка, Еланьская
|
09.03 09-00
|
09.03 17-00
|
Ордж. адм.
|
НРЭС
|
Ремонтные работы
|
14
№482
|
Строителей 73,75,79,81,73а,77
Хлебозаводская 28
|
09.03 09-30
|
09.03 12-00
|
УК «Доверие»,
УК ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-109