Оштрафовали управляющую компанию на 300 тыс. рублей

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В Анжеро-Судженске за плохую уборку дворов наказана управляющая компания. Госжилинспекция Кузбасса завела административное дело на ООО «УК Анжерская» (гендиректор Данил Ружицкий), проверив по жалобе жителей двор по ул. Лазо.

Проверяющие установили, что жилищники своевременно не выполнили свои обязанности. Управляющая компания не убирала и не вывозила снег, в результате транспорт не мог проехать к подъездам трех многоэтажных домов.

Инспекторы ГЖИ передали материалы дела на рассмотрение в мировой суд. За нарушение лицензионных требований управляющей компании грозит штраф до 300 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Также Госжилинспекция выдала жилищникам предписание на устранение нарушений, в итоге проезды были очищены от снега в этот же день.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.