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    • Отключения на 10 марта (Новокузнецк)

    9 марта 2017 / ЖКХ

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 10 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

    п/п

     

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Дата

    вкл.

    факт

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина

     

    Горячая вода

     

     

     

     

     

     

    1

    №456

    Шахтеров 32,32а,34,36,

    Шолохова 5,7,9,13,15,17

    10.03   09-00

    10.03   16-00

     

    УК ЖКХ

    «Веста»

    «Губерния»

    «Луч»

    МП ССК

    ППР на зап/арматуре в кв. А Новобайдаевского района

    (согласно графику)

     

    Холодная вода

     

     

     

     

     

     

    1

    №207

    Бардина 14-24 (чет),

    Кутузова 18-58 (чет, в.к),

    60, Транспортная 47(в.к),

     Циолковского 1,3,7б,9а,

    11-21(в.к)

    Соц. объекты:

    Физиотерапевтическое отделение (Бардина 20), Стоматология «Pole Dent» (Кутузова 24),

    Детский сад №108

    (Кутузова 30а),

    Детский сад №118

    (Кутузова 34),

    Санаторий «Нарцисс»

    (Кутузова 36),

    Гимназия №17

     (Кутузова 44а),

    ТЦ «Сектор» (Транспортная 47а), Ветеринарная клиника (Циолковского 7б),

    Гимназия №17

    (Циолковского 9а), СПбИВЭСЭП

    (Циолковского 13),

    Детский сад №48

    (Циолковского 15а)

    10.03   10-00

    10.03   19-00

     

    «Проспект»

    «Инком-С»

    «С-Порт»

    СибГИУ — общежитие

    «Веста»

    «Жилфонд»

    ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»

    «Луч»

    «Триумф»

    КоиН

    УЗО

    ООО «Паритет»

    «Наш дом»

    «Притомское»

    «Первая Управляющая»

    «Курс»

    «Циоль»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узлов ХВС на дома по ул. Бардина,18,20 и Циолковского,3

    2

    №213

    40 лет ВЛКСМ 3,

    Горьковская 2,4 (в.к),7,

    Ижевский 2,4

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    «Горьковская,

    4а»

    «УК ЖКХ Новокузнецка»

    ООО ГЭС

    Рем. работы на эл. сетях. Без эл. энергии ВНС-206

     

    Электроэнергия

     

     

     

     

     

     

    1

    №122

    Частный сектор:

    Коммунарка 1-23,31-53,

    71-127,131-155,159-197,

    2-22,30-54,70-78,82-148,

    154-158,164-176,180-188

    Еланьская

    ( с включением на ночь)

    09.03   10-00

    10.03   17-00

     

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Ремонтные работы по Ф-10-20Л

    2

    №485

    Авиаторов 78,80,82

    МКД 3

    10.03   09-00

    10.03   11-30

     

    «Жилищник»

    «ГУЖКХ»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт в

    ТП-801

    3

    №486

    Школа №94

    (Авиаторов 74)

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    КОиН

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт в

    ТП-801А

    4

    №487

    Вокзальная 4,4/1,6,8

    МКД 4

    10.03   09-30

    10.03   12-00

     

    «Вагонник»

    Железнодорожник-2

    «Академия ЖКХ»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов

    5

    №488

    Вокзальная 7,9

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    ЖКХ Новокузнецка

     

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов

    6

    №489

    Олеко Дундича 7,13,

    Дорстроевская 1а

    МКД 3

    10.03   10-00

    10.03   12-00

     

    «ЖКХ «Притомский»

    ООО ГЭС

    Монтаж оборудования в ТП-325

    7

    №490

    Олеко Дундича 15,15а,

    Капитальная 1-6,8,10,12,

    Интернатная 1,1а,3

    МКД 14

    Соц. объекты:

    Детский сад №97

    (Капитальная 4а)

    Школа №28

    (Интернатная 2)

    10.03   13-30

    10.03   16-00

     

    «Притомский»

    КОиН,

     

    ООО ГЭС

    Монтаж оборудования в ТП-326

    8

    №492

    Алюминиевая, Малоэтажная,   

    Ленинградская, Анодная

    30 домов ч/сектора

    10.03   13-30

    10.03   16-00

     

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ

    9

    №491

    Конева 7,9,11,13,

    Шункова 16

    МКД 5

    Соц. объекты:

    Детский сад №78

    (Конева 11а)

    10.03   13-30

    10.03   16-00

     

    ЖЭУ-2

    ЖЭУ-5

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт в

    ТП-336

    10

    №494

    40 лет ВЛКСМ 3,

    Горьковская 2,4а,4б,4в,

    Ижевский 2,4

    МКД 7

    ВНС-206

    (40 лет ВЛКСМ 7б)

    Соц. объекты:

    Детский сад №64

    (40 лет ВЛКСМ 113а)

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    «Горьковская,

    4а»

    ЖКХ Новокузнецка

    КОиН

    ООО ГЭС

    Включение нового  дома

    11

    №493

    Циолковского 43

    Соц. объкты:

    Транспортно-

    технологический

    техникум

    (Циолковского 45,47)

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    «Домовик-Сервис»

    КОиН

    ООО ГЭС

    Замена дверей в ТП-63

    12

    №495

    40 лет ВЛКСМ 44а.

    Мориса Тореза 37,39,41

    МКД 4

    10.03   10-00

    10.03   12-00

     

    «Чистый Дом»

    ЗСМК

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов

    13

    №496

    Мориса Тореза 43,47

    10.03   13-00

    10.03   15-00

     

    ЖКУ-3

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов

     

     

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