Отключения на 10 марта (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 10 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Дата
вкл.
факт
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
|
Горячая вода
|
|
|
|
|
|
|
1
№456
|
Шахтеров 32,32а,34,36,
Шолохова 5,7,9,13,15,17
|
10.03 09-00
|
10.03 16-00
|
|
УК ЖКХ
«Веста»
«Губерния»
«Луч»
|
МП ССК
|
ППР на зап/арматуре в кв. А Новобайдаевского района
(согласно графику)
|
|
Холодная вода
|
|
|
|
|
|
|
1
№207
|
Бардина 14-24 (чет),
Кутузова 18-58 (чет, в.к),
60, Транспортная 47(в.к),
Циолковского 1,3,7б,9а,
11-21(в.к)
Соц. объекты:
Физиотерапевтическое отделение (Бардина 20), Стоматология «Pole Dent» (Кутузова 24),
Детский сад №108
(Кутузова 30а),
Детский сад №118
(Кутузова 34),
Санаторий «Нарцисс»
(Кутузова 36),
Гимназия №17
(Кутузова 44а),
ТЦ «Сектор» (Транспортная 47а), Ветеринарная клиника (Циолковского 7б),
Гимназия №17
(Циолковского 9а), СПбИВЭСЭП
(Циолковского 13),
Детский сад №48
(Циолковского 15а)
|
10.03 10-00
|
10.03 19-00
|
|
«Проспект»
«Инком-С»
«С-Порт»
СибГИУ — общежитие
«Веста»
«Жилфонд»
ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»
«Луч»
«Триумф»
КоиН
УЗО
ООО «Паритет»
«Наш дом»
«Притомское»
«Первая Управляющая»
«Курс»
«Циоль»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узлов ХВС на дома по ул. Бардина,18,20 и Циолковского,3
|
2
№213
|
40 лет ВЛКСМ 3,
Горьковская 2,4 (в.к),7,
Ижевский 2,4
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
«Горьковская,
4а»
«УК ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО ГЭС
|
Рем. работы на эл. сетях. Без эл. энергии ВНС-206
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
1
№122
|
Частный сектор:
Коммунарка 1-23,31-53,
71-127,131-155,159-197,
2-22,30-54,70-78,82-148,
154-158,164-176,180-188
Еланьская
( с включением на ночь)
|
09.03 10-00
|
10.03 17-00
|
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Ремонтные работы по Ф-10-20Л
|
2
№485
|
Авиаторов 78,80,82
МКД 3
|
10.03 09-00
|
10.03 11-30
|
|
«Жилищник»
«ГУЖКХ»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-801
|
3
№486
|
Школа №94
(Авиаторов 74)
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-801А
|
4
№487
|
Вокзальная 4,4/1,6,8
МКД 4
|
10.03 09-30
|
10.03 12-00
|
|
«Вагонник»
Железнодорожник-2
«Академия ЖКХ»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов
|
5
№488
|
Вокзальная 7,9
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
ЖКХ Новокузнецка
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов
|
6
№489
|
Олеко Дундича 7,13,
Дорстроевская 1а
МКД 3
|
10.03 10-00
|
10.03 12-00
|
|
«ЖКХ «Притомский»
|
ООО ГЭС
|
Монтаж оборудования в ТП-325
|
7
№490
|
Олеко Дундича 15,15а,
Капитальная 1-6,8,10,12,
Интернатная 1,1а,3
МКД 14
Соц. объекты:
Детский сад №97
(Капитальная 4а)
Школа №28
(Интернатная 2)
|
10.03 13-30
|
10.03 16-00
|
|
«Притомский»
КОиН,
|
ООО ГЭС
|
Монтаж оборудования в ТП-326
|
8
№492
|
Алюминиевая, Малоэтажная,
Ленинградская, Анодная
30 домов ч/сектора
|
10.03 13-30
|
10.03 16-00
|
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ
|
9
№491
|
Конева 7,9,11,13,
Шункова 16
МКД 5
Соц. объекты:
Детский сад №78
(Конева 11а)
|
10.03 13-30
|
10.03 16-00
|
|
ЖЭУ-2
ЖЭУ-5
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-336
|
10
№494
|
40 лет ВЛКСМ 3,
Горьковская 2,4а,4б,4в,
Ижевский 2,4
МКД 7
ВНС-206
(40 лет ВЛКСМ 7б)
Соц. объекты:
Детский сад №64
(40 лет ВЛКСМ 113а)
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
«Горьковская,
4а»
ЖКХ Новокузнецка
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Включение нового дома
|
11
№493
|
Циолковского 43
Соц. объкты:
Транспортно-
технологический
техникум
(Циолковского 45,47)
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
«Домовик-Сервис»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Замена дверей в ТП-63
|
12
№495
|
40 лет ВЛКСМ 44а.
Мориса Тореза 37,39,41
МКД 4
|
10.03 10-00
|
10.03 12-00
|
|
«Чистый Дом»
ЗСМК
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов
|
13
№496
|
Мориса Тореза 43,47
|
10.03 13-00
|
10.03 15-00
|
|
ЖКУ-3
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовых домов