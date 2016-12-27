В региональной федерации конного спорта новый президент

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Полномочия бывшего президента общественной организации «КРФКС» Александра Мирошника прекращены в связи с истечением срока.

Нового президента, заместителя губернатора Елену Жидкову, единогласно избрали на отчетно-выборном собрании федерации, состоявшемся в Кемерове.

«Всероссийский чемпионат по троеборью состоится в августе, для нас это почетная миссия, и выполнить ее мы должны достойно, — сообщил новый президент Федерации. – Кроме того, свою задачу я вижу в поддержке адаптивного конного спорта».

Иппотерапией занимаются два клуба, входящих в федерацию. Это детско-юношеский центр «Фаворит» в Новокузнецке и кемеровский конно-спортивный клуб «Ритм». С детьми и взрослыми работают специалисты. Кроме того, ежегодно проводятся фестивали среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Вообще, объединить под «флагом» федерации всех, кому интересен конный спорт, сделать популярным это направление – одна из наших целей», — подчеркнула Елена Жидкова.

Общественная организация «КРФКС» была создана в 2013 году. В своем составе насчитывает 23 клуба. Главная задача – объединение и развитие конного спорта Кузбасса. В 2015 году на базе конно-спортивной школы «Эндорон» (Березовский) состоялось открытие единственной в Кемеровской области троеборной трассы. Конные соревнования по этому виду спорта (троеборью) включают в себя конкур, выездку и полевые испытания. Площадка «Эндорона» внесена во всероссийский реестр спортивных площадок, что позволяет проводить соревнования не только регионального и всероссийского, но и международного уровня. Так, в августе 2016 года в Кузбассе на базе «Эндорона» впервые состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по троеборью. В 2017 году запланированы соревнования российского уровня.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.