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    • В региональной федерации конного спорта новый президент

    27 Декабрь 2016 / Cпорт

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    Полномочия бывшего президента общественной организации «КРФКС» Александра Мирошника прекращены в связи с истечением срока.

    Нового президента, заместителя губернатора Елену Жидкову, единогласно избрали на отчетно-выборном собрании федерации, состоявшемся в  Кемерове.

    «Всероссийский чемпионат по троеборью состоится в августе, для нас это почетная миссия, и выполнить ее мы должны достойно, — сообщил новый президент Федерации. – Кроме того, свою задачу я вижу в поддержке адаптивного конного спорта».

    Иппотерапией занимаются два клуба, входящих в федерацию. Это детско-юношеский центр «Фаворит» в Новокузнецке и кемеровский конно-спортивный клуб «Ритм». С детьми и взрослыми работают специалисты. Кроме того, ежегодно проводятся  фестивали среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

    «Вообще, объединить под  «флагом» федерации всех, кому интересен конный спорт,  сделать популярным это направление – одна из наших целей», — подчеркнула Елена Жидкова.

    Общественная организация «КРФКС» была создана в 2013 году. В своем составе насчитывает 23 клуба. Главная задача – объединение и развитие конного спорта Кузбасса. В 2015 году на базе конно-спортивной школы «Эндорон» (Березовский) состоялось открытие единственной в Кемеровской области троеборной трассы. Конные соревнования по этому виду спорта (троеборью) включают в себя конкур, выездку и полевые испытания. Площадка «Эндорона» внесена во всероссийский реестр спортивных площадок, что позволяет проводить соревнования не только регионального и всероссийского, но и  международного уровня. Так, в августе 2016 года в Кузбассе на базе «Эндорона» впервые состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по троеборью. В 2017 году запланированы соревнования российского уровня.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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