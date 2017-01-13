Тхэквондо: трое бойцов поднялись на пьедестал (сюжет)

В Павлодаре прошёл открытый республиканский турнир по тхэквондо. Первенство оспаривали более 300 спортсменов из 17 городов России и Казахстана. Были там и новокузнечане.
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