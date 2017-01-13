Легкоатлетический манеж открыли в Междуреченске

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После ремонта открыли легкоатлетический манеж комплексной детско-юношеской спортивной школы, который расположен на стадионе «Томусинец-2», в рамках подготовки к Дню шахтера.

В предыдущий раз покрытие в манеже ремонтировалось 11 лет назад и уже не соответствовало никаким стандартам для тренировок. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за месяц строители заменили беговое покрытие, усилили освещение, перекрасили стены.

На проведение ремонта, а также приобретение микроавтобуса и снегохода было направлено 3,5 млн рублей.

Закупленный микроавтобус «Газель» позволит школе организовать поездки подростков на соревнования, поскольку оснащен всем необходимым оборудованием для перевозки детей. Снегоход поможет прокладывать более качественные лыжные трассы.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта, в комплексной ДЮСШ Междуреченска занимаются 635 человек на пяти отделениях: художественной гимнастики, спортивного ориентирования, пауэрлифтинга, лыжных гонок, легкой атлетики. Воспитанники школы регулярно входят в сборную Кузбасса, а одна из них — Анастасия Селезнева — защищает честь области, тренируясь в национальной сборной по легкой атлетике.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.