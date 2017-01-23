Алексей Самохин одержал 22 победы (сюжет)

просмотров: 103

В нижегородском Кстово завершился всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды России». Участие в состязаниях приняли более сотни спортсменов 2007 года рождения и моложе. Были там и представители южной столицы Кузбасса.

Честь Кемеровской области на всероссийском турнире защищали Владислав Кривоусов и Алексей Самохин. Но взять медаль удалось лишь последнему. Алексей за 4 соревновательных дня провел 22 поединка и одержал 22 победы, оставив всех соперников позади.

Сейчас перед Алексеем и его тренером стоит серьезная задача показать хорошие результаты на первенстве России и закрепиться в сборной нашей страны. А уже далее, в составе команды готовится к первенству Европы, которое пройдет в 2018 году во Франции.