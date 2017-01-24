Женская команда взяла золото (сюжет)

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Новокузнецкие теннисисты выступили на первенстве Сибирского федерального округа, который проходил в Бердске. За медали в командных и личных встречах боролись около 100 спортсменов 1999 года рождения.

На этих стартах лучшего результата добилась женская команда южной столицы Кузбасса. Наши девушки: Надежда Попова, Анна Кудряшова, Дарья Титова, Вероника Миллер и Екатерина Грушина заняли первое место, одержав победы во всех играх.

В личном первенстве взять медаль удалось лишь Надежде Поповой. Девушка, проиграв всего 1 поединок, завоевала бронзовую медаль, которую добавила к командному золоту.

Теперь нашим теннисистам предстоит серьезная подготовка к одному из главных стартов сезона – первенству России.