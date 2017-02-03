Крытый картинг-центр появился в Новокузнецке (сюжет)

В Новокузнецке открылся новый картинг-центр. Он получил название «Драйв», располагается на территории «Кузбасской ярмарки», кататься на нем можно круглый год, поскольку есть крыша над головой.
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