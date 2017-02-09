Хоккейный арбитр написал книгу (сюжет)

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В Новокузнецке в библиотеке имени Гоголя состоялась презентация книги единственного в Кузбассе судьи всесоюзной категории Валерия Каманицына «Я выходил на лёд с великими».

Книга вышла еще в прошлом году. Сейчас ее представили широкой аудитории. На презентацию собрались друзья Валерия Ефимовича, хоккейные болельщики и люди, которым просто интересна история новокузнецкого спорта. Виновник торжества в начале презентации немного рассказал о себе, как начинался его путь в большом спорте и в качестве хоккейного арбитра в частности. В период расцвета советского хоккея ему довелось работать на матчах с участием Третьяка, Михайлова, Харламова, Фетисова и других великих игроков.

Одним из организаторов встречи стал спортивный обозреватель и ответственный секретарь газеты «Кузнецкий рабочий» Валерий Немиров, авторитет которого в журналистской среде не вызывает сомнений. Ему впору самому засесть за написание книги, но он посчитал необходимым, чтобы труд человека, о котором сам много писал в своих статьях, получил известность в родном городе.

Валерий Немиров, ответственный секретарь газеты «Кузнецкий рабочий»: «Из долгих разговоров с Ефимычем я в той или иной интерпретации слышал много из того, что он написал. Но, тем не менее, книга для любителя спорта, для человека, вообще интересующегося историей этого города, спортивной историей, это просто конфетка, это наслаждение.

По окончании встречи состоялось неформальное общение автора с гостями. Все желающие могли получить книгу «Я выходил на лёд с великими» с автографом и даже фото с арбитром на память.