Успешно выступили на тренировочном турнире (сюжет)

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Организации для работы в командировке требуются электромонтажники 4-6 разрядов (з/п от 50 000 руб.), инженер ПТО. Тел.: 8-965-974-5131.

Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027.

Организации требуются кладовщик и разнорабочий. Тел.: 8-909-513-3959.