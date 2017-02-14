Разыграли награды первенства Новокузнецка

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Показать, что есть еще порох в пороховницах, собрались 40 ветеранов новокузнецких шахмат. Играли между собой по швейцарской системе. После девяти туров, набрав 7,5 очков, победителем стал Владимир Полянский. На 1 балл от него отстали сразу трое. С учетом дополнительных показателей серебряная медаль досталась Владимиру Мамаеву, бронзовая – Владимиру Кольцову. Анатолий Темников остался за чертой призёров.

Были отмечены победители в отдельных номинациях. Среди мужчин старше 75 лет победил Василий Мартюшов, а у ветеранов старше 80 лет лучший результат у Владимира Турбина. Среди женщин победу праздновала Тамара Сорокина, недавно отметившая юбилей.