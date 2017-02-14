Новокузнечанин Георгий Купцов взял бронзу

просмотров: 73

В Зеленодольске республики Татарстан завершился кубок России по тяжелой атлетике. Новокузнечанин Георгий Купцов стал бронзовым призёром в весовой категории до 94 килограммов. Воспитанник Вадима Карпова набрал в сумме двоеборья 366 килограммов и далеко отстал от победителя. Этот результат не позволил новокузнецкому штангисту попасть в сборную России.

Ранее, напомним, второе место занял Сергей Петров, который в числе десяти россиян, показавших лучшие результаты, отправится на учебно-тренировочный сбор. Там ему предстоит вновь доказывать право на одно из мест в сборной. В категории до 77 килограммов за путёвку на чемпионат Европы у Сергея есть конкурент. Европейский турнир состоится в начале апреля в хорватском Сплите, в составе национальной команды России там выступят 8 человек.