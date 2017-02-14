Стрелки Кузбасса взошли на пьедестал

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С 4 по 11 февраля в Ижевске состоялось первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

Третье место в командном первенстве среди девушек в упражнении ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м) с результатом 1105 баллов заняла сборная Кемеровской области. В составе команды выступили новокузнечанки Мария Ярошевская и Виктория Анищенко, прокопчанка Санда Буга. Тренируют кузбасских спортсменок Екатерина Авдеева и Сергей Оксентюк.

Второе место у команды Московской области, которая набрала на 3 балла больше, первое место с результатом 1112 баллов заняла команда Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.