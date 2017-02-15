Кузбассовцы взяли 17 медалей (сюжет)

В Новосибирске прошел международный турнир по вольной борьбе на призы управления физической культуры и спорта мэрии города и спортклуба «Обь». Было всего около 500 участников, конкуренцию россиянам составляли борцы из четырех стран ближнего зарубежья. Кузбасские спортсмены завоевали 17 медалей различного достоинства.
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