Троим боксерам досталось золото (сюжет)

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Достойно выступили боксеры из клуба «ЮМАС» на первенстве области среди юношей. Соревнования прошли в Тайге и собрали около 120 спортсменов.

Спортивный клуб «ЮМАС» на турнире представляли 11 боксеров. Семеро прошли в финал. Они получили медали, грамоты и путевки на первенство Сибири. Но на этом призы не закончились. В родном клубе им вручили комплекты новых боксёрских перчаток и шлемов.

Трое финалистов дошли до самого верха пьедестала. Василию Зайцеву побеждать не впервой, но в этот раз напрягаться почти не пришлось.

Еще один победитель, Давид Мурадян, на первенстве Кузбасса провел все положенные поединки. Первый сложился достаточно легко, а затем пришлось поволноваться.

Следующий победитель – Захар Семыкин, который выступал в категории свыше 91 килограмма. В марте всем финалистам предстоит поездка в Кызыл, где и состоится первенство Сибири.