Новокузнецк принимает турнир ЖХЛ

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С 23 по 26 февраля в Новокузнецке состоится отборочный тур Лиги женского хоккея России.

Такие соревнования в нашем городе пройдут впервые. В Новокузнецк приедут команды из Новосибирска, Иркутска, Сургута, чтобы побороться за право выступить на заключительном этапе Всероссийской женской хоккейной Лиги в Сочи.

Кемеровскую область в первенстве представляет «Кузнечанка». Соперники – три коллектива из Новосибирска («Гризли-1», «Гризли-2», «Сибирские Хаски»), иркутский «Соболь» и «Югорчанка» из Сургута.

По итогам первого тура «Кузнечанка» заняла 3 место, набрав одинаковое количество очков с «Гризли-1» и «Соболем», но уступив соперникам по дополнительным показателям. В ходе предыдущего турнира в Новосибирске наша команда в 4 матчах из 5 одержала победу. Новокузнечанки обыграли «Сибирских Хаски» (2:0), «Гризли-1» (2:1), «Гризли-2» (6:0), «Югорчанку» (4:0), потерпев поражение только от «Соболя» (1:2).

В ходе второго тура в Новокузнецке «Кузнечанка» снова встретится с этими же соперниками.

Игры состоятся на малой ледовой арене Дворца спорта кузнецких металлургов (пр. Строителей, 26):

23 февраля – с 20.00 до 21.00;

24 и 25 февраля – с 11.00 до 19.00;

26 февраля – с 11.00 до 17.00.

Награждение команд состоится 26 февраля в 17:00.

Вход для болельщиков на все матчи турнира – бесплатный!

По информации пресс-службы администрации Новокузнецка.