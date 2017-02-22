Стали победителями и призерами первенства мира
22 Февраль 2017 / Cпорт
С 18 по 21 февраля в Чехии, в Клиновец, состоялось первенство мира по сноуборду среди юниоров, юниорок.
Первое место в дисциплине параллельный слалом-гигант занял мастер спорта России международного класса Дмитрий Сарсембаев.
Кандидат в мастера спорта России Илья Витюгов победил в дисциплине параллельный слалом.
Кристина Пауль, мастер спорта России международного класса, взяла «золото» в дисциплине сноуборд-кросс. Кроме того, Кристина, выступая в паре с Викторией Букевич (Ленинградская область), заняла второе место в дисциплине сноуборд-кросс – командная гонка.
Тренируются кузбасские спортсмены под руководством Владимира Кирьянова.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.