Соревнования по паралимпийской бочче прошли в Полысаеве

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Как сообщает областной департамент молодежной политики и спорта, состязания среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте до 18 лет состоялись в детско-юношеской спортивной школе Полысаева. Среди участников были представители этого города, а также Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого.

Спортсмены показали свое мастерство в бочче — все более популярной в Кузбассе спортивной игре на точность, принадлежащей к семье игр с мячом, близкой к таким видам как боулинг, петанк и боулз, которые имеют общие истоки в античных играх, распространенных в Римской империи.

В общекомандном зачете победила команда Ленинска-Кузнецкого, второе место завоевал город Белово, третьим стал Новокузнецк.

В классе ВС5 среди девушек первой стала Екатерина Алексеева 2005 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). Второе место у Анны Шайдеровой 2001 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Замыкает тройку лидеров Наталья Шанаурова 2004 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова).

В этом же классе среди юношей победа у Никиты Федотова 1999 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина), вторым стал Егор Игнатов 2002 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова), третьим — Вячеслав Мисюркеев 2005 года рождения (Полысаево, тренер Евгений Дворников).

В классе ВС4 пальма первенства у Алены Кубаревой 2004 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

В классе ВС2 первое место занял Денис Меньщиков 2000 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Второе место у Никиты Слободина 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). Третье место разделили Дмитрий Пахоменко 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова) и Никита Медведев 2006 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

В классе ВС1 победил Валерий Титов 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). «Серебро» завоевал Кирилл Токарев 2004 года рождения. «Бронза» у Даниила Голованова 1998 года рождения. Оба призера – новокузнечане, тренируются у Надежды Семеновой.

Вне командного зачета в классе ВС3 первое место у Артема Зиновьева 2007 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Второй — Андрей Алексин 2004 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.