  • Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

    • Соревнования по паралимпийской бочче прошли в Полысаеве

    27 Февраль 2017 / Cпорт

    просмотров: 61

    Как сообщает областной департамент молодежной политики и спорта, состязания среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте до 18 лет состоялись в детско-юношеской спортивной школе Полысаева. Среди участников были представители этого города, а также Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого.

    Спортсмены показали свое мастерство в бочче — все более популярной в Кузбассе спортивной игре на точность, принадлежащей к семье игр с мячом, близкой к таким видам как боулинг, петанк и боулз, которые имеют общие истоки в античных играх, распространенных в Римской империи.

    В общекомандном зачете победила команда Ленинска-Кузнецкого, второе место завоевал город Белово, третьим стал Новокузнецк.

    В классе ВС5 среди девушек первой стала Екатерина Алексеева 2005 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). Второе место у Анны Шайдеровой 2001 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Замыкает тройку лидеров Наталья Шанаурова 2004 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова).

    В этом же классе среди юношей победа у Никиты Федотова 1999 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина), вторым стал Егор Игнатов 2002 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова), третьим — Вячеслав Мисюркеев 2005 года рождения (Полысаево, тренер Евгений Дворников).

    В классе ВС4 пальма первенства у Алены Кубаревой 2004 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

    В классе ВС2 первое место занял Денис Меньщиков 2000 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Второе место у Никиты Слободина 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). Третье место разделили Дмитрий Пахоменко 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова) и Никита Медведев 2006 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

    В классе ВС1 победил Валерий Титов 2001 года рождения (Ленинск-Кузнецкий, тренер Татьяна Ельцова). «Серебро» завоевал Кирилл Токарев 2004 года рождения. «Бронза» у Даниила Голованова 1998 года рождения. Оба призера – новокузнечане, тренируются у Надежды Семеновой.

    Вне командного зачета в классе ВС3 первое место у Артема Зиновьева 2007 года рождения (Белово, тренер Светлана Сарапина). Второй — Андрей Алексин 2004 года рождения (Новокузнецк, тренер Надежда Семенова).

     perventvo-bochcha-1-1024x678

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526. Организации требуются водители а/м БелАЗ-7555, 75131, наладчики (БелАЗ), машинисты автогрейдера John Deere, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-905-069-0187. Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.  Требуется слесарь по ремонту ГМП (зарплата достойная, полный соцпакет). Тел.: 8-909-513-5372. Требуются: машинист экскаватора, электрогазосварщик, прораб монтажного участка. Тел.: 45-53-63. Требуются водители с л/а (такси). Тел.: 56-11-12. Работа (от 37 тыс. руб.). Тел.: 8-952-170-0138. Требуются: повара, кассиры, кухонные, изготовители. Тел.: 8-923-471-5088. Семинары для садоводов. Тел.: 8-905-074-6060. ООО «Сибэнергоуголь» требуются машинисты экскаваторов Liebherr с опытом работы (соцпакет, доставка). Г. Новокузнецк. Тел.: (3843) 99-35-18, 8-923-635-0366. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027. Требуются сварщики. Тел.: 527-500. Требуется мастер ОТК в ЦМК. Тел.: 8-951-603-5608. Требуются: водители категории СЕ, автокрановщик. Тел.: 8-906-929-0394. Открыт набор на участие в ежегодной акции «Докажи, что ты водитель!». Подробности и регистрация участников по тел.: 8-961-718-1010.   Рекламодателям