Досрочный выход в плей-офф

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Молодежная хоккейная команда «Кузнецкие Медведи» досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. За минувшие длинные выходные наша команда выиграла 3 матча на выезде. Сначала подопечные Александр Китова гостили в Ханты-Мансийске. К тому моменту «Мамонты Югры» были второй командой лиги по результативности, «Кузнецкие Медведи» — третьей. Много голов было забито и в этот раз. Новокузнечане выиграли оба матча, первый 6:5, второй 6:2.

Затем наша дружина отправилась в Альметьевск к «Спутнику», который на плей-офф давно не претендует. Однако матч получился для гостей совсем непростым. К исходу второй минуты наша команда проигрывала 0:2. Еще до перерыва новокузнечане сумели собраться и сравнять счет. Отличились Денис Лудцев и Никита Язьков. Во втором периоде хозяева опять вышли вперед. Но в заключительной двадцатиминутке Иван Емец сравнял счет, затем Денис Лудцев оформил «дубль» и вывел гостей вперед, и напоследок Александр Шевченко поставил точку в матче, поразив пустые ворота — 5:3.

«Кузнецкие Медведи» пока на пятом месте, но могут побороться и за четвертое, которое дает право своего поля на первом этапе кубка Харламова. Для этого надо победить сегодня в повторном матче «Спутник», а затем набрать хоть пару очков в двух встречах против идущего вторым «Реактора».