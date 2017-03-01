Кикбоксинг: новокузнечане стали победителями (сюжет)

В Томске прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт и К-1, в которых приняли участие 433 спортсмена. Успешно выступили новокузнецкие бойцы из клуба имени Геннадия Карпова.
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