На что тратят сотни миллионов в ХК «Металлург»?

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Сегодня руководители хоккейного клуба «Металлург» и представители генерального спонсора клуба провели пресс-конференцию для журналистов, где рассказали о прошедшей проверке финансовой деятельности клуба, а также поделились планами на будущий сезон.

По ходу сезона болельщики задавали друг другу риторический вопрос, на который сами же и пытались найти ответ – куда уходят деньги в «Металлурге», если легионеров нет, особо громких имен тоже. Представитель титульного спонсора Андрей Денякин прокомментировал результаты финансовой проверки клуба, которая длилась 3 месяца. Оказывается, при бюджете 424 миллиона рублей обнаружились потери 171 миллион. Как результат неэффективного управления, нарушения были найдены в самых разных сферах.

Андрей Денякин, представитель генерального спонсора ХК «Металлург»: «Товары для приобретения в личное пользование, смешно, не смешно, но это правда. Посмотрим, что же покупали: прокладки, лак для волос, синяя лента, лак для волос с блёстками, бумага для выпекания, скраб, масло для волос репейное, прокладки… Тут много всяких прокладок. Вот я не знаю, чем в клубе занимались».

После проверки старое руководство было уволено, пришедший на пост генерального директора Сергей Зиновьев попытался что-то сделать, чтобы сохранить клуб — а именно так стоял вопрос, поскольку в результате всех этих нарушений в декабре «Металлург» мог прекратить существование. В принципе, с задачей новый директор справился, не без вливания своих собственных средств. Однако глобально изменить ситуацию не получилось.

Сергей Зиновьев, генеральный директор ХК «Металлург»: «Со следующего сезона у нас будет новый тренер. В ближайшее время мы это объявим, ну и будем формировать команду по другому принципу. Однозначно, должны быть иностранцы, потому что высококвалифицированных русских игроков, подходящих к нам по бюджетной составляющей, их не так много, их нет, скажем прямо. В этом году, конечно, мы пригласили ребят знаменитых-именитых, но, к сожалению, общий результат не тот, на который мы рассчитывали. Поэтому все с нетерпением ждем следующего сезона».

Пресс-конференция длилась почти 1,5 часа. Вопросы задавали не только журналисты, но и болельщики. Кстати, руководство «Металлурга» впредь пообещало провести встречу с любителями хоккея и чаще контактировать с прессой, чтобы не допускать распространение различных слухов, не идущих на пользу клубу.