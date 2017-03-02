Федерация шахмат Кузбасса подвела итоги 2016 года

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В Новокузнецке прошло торжественное подведение итогов за 2016 год Федерации шахмат Кемеровской области. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Елена Пахомова. Она отметила, что в 2016 году в Кузбассе состоялось 76 областных и всероссийских соревнований, в которых приняли участие более 6 тыс. спортсменов.

Самыми массовыми мероприятиями стали Шахматный фестиваль, посвященный Дню шахтера, и V Всекузбасский день шахмат, который поддержали свыше 8 тыс. любителей игры.

В Прокопьевске было организовано юбилейное XXV первенство области среди ветеранов.

В 2016 году кузбасские шахматисты успешно выступили на международной арене. Тамара Сорокина и Любовь Кузнецова завоевали золотую и серебряные медали первенства мира среди сеньорит. Николай Власов взял «серебро» мирового первенства по блицу. Алексей Грачев победил в первенстве мира среди школьников по шахматной композиции. Григорий Пономарев завоевал серебряные медали в первенстве страны и первенстве Европы. Анастасия Зотова стала бронзовым призером первенства Европы. Сборная Кузбасса уверенно победила в открытом чемпионате СФО.

По итогам работы в 2016 году гроссмейстерский центр «Сибирский» (Новокузнецк) получил высокую оценку Российской шахматной федерации. Так, в 2017 году в стране будут функционировать только два центра, в том числе и «Сибирский».

Елена Пахомова подчеркнула, что Кузбасс — первый субъект РФ, где стали проводить первенство области по шахматам среди команд детских домов и православных школ. В них ежегодно принимают участие более 100 детей.

В Кузбассе для юных шахматистов проводятся летние оздоровительные сборы на Поднебесных Зубьях. В образовательных учреждениях работает программа «Шахматы в школе». Сегодня в Кемеровской области шахматам обучаются 4,5 тыс. учащихся начальных классов, еще 1,5 тыс. школьников имеют разряды.

Кузбасские тренеры и спортсмены повышают свое мастерство. Так, звание арбитр ФИДЕ присвоено Александру Шукану и Александру Ширяеву, мастерами ФИДЕ стали Наталья Хейфец и Арина Марьина.

В 2016 году в Кемерово прошел этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам в честь героя Кузбасса Михаила Найдова.

В 2017 году престижный турнир пройдет в Новокузнецке и будет посвящен 80-летию со дня рождения Бориса Кустова, заслуженного металлурга РФ, Почетного гражданина Кемеровской области, академика международной и российской инженерной академий.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.