В ХК «Металлург» будет новый главный тренер

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С Сергеем Бердниковым контракт расторгнут. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев. Сергей Бердников некоторое время входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве помощника главного тренера. По ходу прошлого сезона возглавил команду после увольнения Николая Соловьёва. Выправить турнирное положение у Бердникова не получилось, «Металлург» показал худший результат в своей истории. Руководство новокузнецкого клуба обещало в ближайшем будущем озвучить имя нового главного тренера.

Однако, в интернете такая информация уже появилась. По сообщению спортивного портала «Чемпионат», новым наставником «Металлурга» станет Вадим Шахрайчук. Он выступал за многие клубы России и стран Европы, в составе сборной Украины играл на Олимпиаде, чемпионатах мира. В качестве главного тренера с 2015 года по октябрь прошлого возглавлял украинскую команду «Дженералз». Также «Чемпионат» сообщает, что в тренерский штаб «Кузни» войдёт бывший вратарь ЦСКА, «Салавата» и «Сибири» Константин Симчук.