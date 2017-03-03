«Кубок СССР» пройдет в Кемерове

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История «Кубка СССР» в Кузбассе началась 20 января 2013 года, когда на площади Советов состоялся первый турнир по хоккею с мячом в валенках, приуроченный к 70-летию Кемеровской области. В играх приняли участие команды, сформированные из представителей национальных диаспор. Первенствовала команда, представляющая Казахстан.

Следующий «Кубок СССР» прошёл 1 марта 2014 года и закончился победой дружины Русско-Армянского культурного центра, переигравшей в финале первых обладателей трофея. В 2015—2016 годах «Кубок СССР» состоялся в летнем формате (флорбол) на стадионе «Химик» губернского центра спорта.

4 марта на площади Советов в Кемерове состоятся очередные игры «Кубка СССР». В этом году организаторы — Федерация хоккея с мячом Кузбасса, ХК «Кузбасс» при поддержке областной и городской администраций, инициировали новый формат: участие в турнире не только команд национальных диаспор, но и команд болельщиков, трудовых коллективов.

На главной площади Кузбасса будут соперничать три команды Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМКО), священнослужители из Кемеровской епархии, дружины болельщиков русского хоккея «АиБ» «Анжерос юнайтед» (Анжеро-Судженск), команды Кемеровского горсовета, Службы спасения и промышленных предприятий. Из Ленинска-Кузнецкого приедет команда «Урожай».

На предварительной стадии 12 коллективов сыграют в четырех группах. Победители групп оспорят в плей-офф «Кубок СССР».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.