Аман Тулеев наградил легкоатлеток и их тренера

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Ксению Головину и Оксану Климову, завоевавших путевки на Сурдлимпиаду-2017, поздравил губернатор Кемеровской области.

Обе спортсменки — выпускницы Новокузнецкого училища (техникума) олимпийского резерва, многократные призеры чемпионатов мира, Европы, уже участвовавшие в Сурдлимпийских играх.

Решение о включении Климовой в состав национальной сборной было принято после чемпионата России по легкой атлетике в помещении среди глухих, прошедшего в Саранске в конце февраля 2017 года. Спортсменка завоевала две серебряные медали — в беге на 60 м и беге на 60 м с барьерами.

Головина стала членом сборной ранее, поскольку завоевала два «золота» чемпионата мира-2016, включая эстафету в составе сборной. При этом установила мировой рекорд в эстафете и рекорд Европы в беге на 200 м.

Губернатор вручил спортсменкам памятные дипломы и единовременное денежное вознаграждение — за выдающиеся спортивные достижения, прославляющие Кузбасс и Россию, личный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Ксения Головина 1992 года рождения (на фото слева) — серебряный призер XXII летних Сурдлимпийских игр-2013 в Болгарии — получила вознаграждение 450 тыс. рублей.

Оксане Климовой 1990 года рождения — участнице Сурдлимпиад в Тайване и Болгарии, чемпионке мира в Болгарии-2016 в составе сборной — вручены 360 тыс. рублей.

Аман Тулеев наградил также тренера легкоатлеток Николая Мартынова, заслуженного тренера Российской Федерации, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы со специализированным отделением по легкой атлетике. Николай Мартынов отмечен за тренерский талант, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России, воспитание спортсменов-сурдлимпийцев высочайшего класса. Ему вручены памятный диплом и единовременное денежное вознаграждение 225 тыс. рублей.

ХХIII летняя Сурдлимпиада пройдет в июле 2017 года в турецком городе Самсун.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.