Журналисты Новокузнецка одержали победу (сюжет)

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Сборная журналистов южной столицы Кузбасса выиграла областную спартакиаду среди средств массовой информации. Соревнования были пятыми по счету и прошли в посёлке Грамотеино. Поездка новокузнецкой команды состоялась благодаря Сибирской генерирующей компании, которая выступила партнёром соревнований.

На подобные соревнования журналисты собираются дружно. В этот раз в посёлке Грамотеино съехались 11 представителей областных средств массовой информации.

Валерий Качин, председатель областного отделения Союза журналистов: «Спартакиада – это повод нелишний пообщаться с коллегами, с друзьями, увидеть, что у нас сообщество журналистское живо, что оно тестирует не только площадки власти и другие информационные поводы, но и спортивные площадки тоже».

Сборная новокузнецкого отделения Союза журналистов уже не первый год собирается практически в одном и том же составе и постоянно штурмует пьедестал почёта. В этот раз новокузнечане были настроены самым серьезным образом. К тому же, привезли с собой и самую громкую группу поддержки.