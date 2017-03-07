Турнир по регби среди детских команд

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В Новокузнецке прошёл турнир, в котором участвовали коллективы, составленные из юношей и девушек 13-14 и 11-12 лет. Старшие играли в регби-15, младшие — в «восьмерку».

В первый день соперники провели между собой отборочные игры в своих подгруппах, а на следующий – разыграли медали. В итоге среди старших победили гости из Прокопьевска. Воспитанники Альбины Асламовой в финале с минимальным счетом 5:0 обыграли ребят из Куйбышевского района, которых тренирует Евгения Соловьёва, и стали победителями. Бронзу взяли воспитанники Евгения Косолапова из Центрального района Новокузнецка. Определили и лучших игроков команд, которые получили призы. Не обошлось без неожиданностей и у младших.