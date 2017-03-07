Тхэквондо: Иван Мелюк завоевал золото

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама».

Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.

Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».

Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.

АО «Шахта «Антоновская» (г. Новокузнецк) примет на работу горномонтажника подземного, машиниста электровоза шахтного, машиниста горных выемочных машин, горнорабочего очистного забоя. Тел.: (3843) 573-752.

Работа. Тел.: 8-923-467-5967.

СТО требуется автоэлектрик. Тел.: 8-903-908-1600.

Маникюр, наращивание. Тел.: 33-05-51.

Организации требуются плотники-бетонщики 4-5 разрядов, монтажники металлоконструкций 4-5 разрядов. Тел.: 8-903-908-8541, 8-904-377-8779.

Работа бывшим предпринимателям. Тел.: 8-983-252-1111.

Продам сельхозпредприятие на юге Кузбасса (торг). Тел.: 8-905-911-3559.

Стирка ковров. Тел.: 60-01-85.

Строим бани. Тел.: 94-14-14.

Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80.

Торопись зарабатывать! Купим вашу МАКУЛАТУРУ по 4 руб./кг. Тел.: 8-951-178-5142.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ под залог. Тел.: 601-101.

Обучаем и трудоустраиваем охранников. Тел.: 71-18-62, 8-960-915-5242.

Склады и офисы в аренду (200 руб./кв.м.). Тел.: 338-007.

Требуются: инженер ПТО, водитель, монтажники, электрогазосварщики. Тел.: 8-961-705-6884.

Требуются: водители кат. СЕ, автокрановщик. Тел.: 8-906-929-0394.

Требуется водитель бензовоза (ДОПОГ, з/п 50 000 рублей, график 1/3). Тел.: 8-961-862-0103.

Требуются: водитель кат. Е, машинист погрузчика, бульдозерист. Тел.: 8-903-942-1876.