Охотничий биатлон (сюжет)

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В районе деревни Учул Новокузнецкого района собрались охотники. Главная цель на этот раз – не настрелять побольше дичи, а посоревноваться в меткости и выносливости в охотничьем биатлоне.

Любители охоты и просто активного отдыха ежегодно собираются зимой, чтобы провести соревнования по охотничьему биатлону. Несколько лет назад почетный охотник Кемеровской области Равиль Шакиров узнал о нем у своих челябинских коллег и привез в Кузбасс. Идея понравилась, новый вид спорта прижился.

Равиль Шакиров, организатор охотничьего биатлона: «Принцип такой: пробежка 1 километр, там дальше стоят мишени, контур зайца, они все висят на веревочках. Первый, кто прибегает, стреляет по трем мишеням, 3 патрона дается. Он стреляет, промазал – еще круг сделал, не промазал, бежит дальше».

В каждой команде по 3 участника. В итоге лучшее время в командном зачете показали охотники из общества «Угольщик», немного отстали от них представители «КМК-2», замкнули тройку спортсмены из «Кузнецка». Также были отмечены победители и призёры в личном зачете, подарки получили победители в специальных номинациях.