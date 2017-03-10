В Новокузнецке стартовал чемпионат Сибири по шахматам

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В рамках чемпионата пройдут 2 турнира – мужской и женский. Поспорить за награды собрались около сотни спортсменов от Омской области до Забайкальского края. Среди них четыре гроссмейстера: Антон Шомоев из Бурятии, Андрей Белозёров из Томска и двое кемеровчан – Владимир Невоструев и Максим Чигаев.

В турнире участвуют и юные шахматисты, которые будут набираться опыта в матчах с сильными игроками. Кстати, уже первый тур принёс неожиданный результат. Новокузнечанка Татьяна Кошепарова, выступающая среди мужчин, сумела добиться ничейного результата в поединке с гросмейстером Антоном Шомоевым. Турнир продлится неделю, за которую шахматисты проведут по 9 партий.

Александр Шааб, главный судья соревнований: «Очень хороший крепкий состав. Приятно, что к нам в регион возвращаются сильные шахматисты, например, Максим Чигаев, выполнив гроссмейстера в Санкт-Петербурге, сейчас вернулся в Кемерово и занимается в своей родной спортшколе. Он является фактически рейтинг-фаворитом и одним из основных конкурентов на победу в чемпионате».