Губернский центр в Таштаголе принял ещё одни соревнования

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В течение трёх дней 150 юных сноубордистов из восьми регионов России и Казахстана боролись за победу. Медали разыгрывались по двум возрастным группам — 2002—2003 и 2004—2005 г.р.

Спортсмены боролись за награды в параллельном слаломе-гиганте, параллельном слаломе и в самой зрелищной дисциплине – сноуборд-кроссе.

Кузбасская сборная стала обладателем I места в общем зачете, на II месте – сборная Красноярского края, замыкает тройку лидеров Магаданская область.

Для справки: Освоение Туманной как базы для занятий зимними видами спорта активно ведется с 2004 года. В настоящее время на горе работает губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда – его первая очередь открылась в 2008 году, вторая введена в эксплуатацию в января 2016 года.

В спортивно-бытовом комплексе центра находятся спортзал, где можно играть в волейбол и баскетбол, тренажёры, душевые, комнаты для переодевания, медкабинет, тренерские. Есть кафе на 80 мест, гостиница на 72 места и две детские спортивные школы олимпийского резерва – по сноуборду и горным лыжам – общим числом свыше 1 тыс. детей в возрасте от 4 до 16 лет. Оборудованы кабинеты для занятий по программе реабилитации детей-инвалидов «Лыжи мечты».

На склоне горы Туманной построен сноуборд-парк, в который входят все олимпийские дисциплины (трассы для параллельных дисциплин, биг-эйр, халф-пайп, бордеркросс), две учебно-тренировочные трассы и живописная 2,5-километровая трасса для туристов. Горнолыжные трассы и сноуборд-парк отвечают всем международным требованиям ФИС.

В губернском центре созданы условия не только для учебно-тренировочных сборов спортсменов, но и для проведения соревнований самого высокого уровня. В сезоне 2016—2017 гг. — это вторые всероссийские соревнования.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.