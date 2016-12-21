Узнала о подвиге отца через 72 года

Родные погибшего артиллериста Григория Сафронова из Прокопьевского района получили удостоверение о награждении его орденом Отечественной войны II степени.
Благодаря сохранившимся дома письмам Григория Сафронова с фронта семья его дочери Людмилы Осокиной смогла найти на сайтах о Великой Отечественной войне информацию о последних днях жизни отца.
В марте 1944 года под Псковом артиллерийское орудие под командованием Григория Сафронова уничтожило прямой наводкой три ручных пулемёта, разбило ДЗОТ противника, наблюдательный пункт и орудие 37 мм, сожгло автомашину. Когда наводчик был выведен из строя, Сафронов лично разбил 43 орудия, пулемёт противника, вступил в единоборство с самоходным орудием «Фердинанд» и огнём из своего орудия заставил повернуть его обратно. Сержант Сафронов пал смертью храбрых. 22 июня 1944 года приказом командования Григорий Сафронов был удостоен ордена Отечественной войны II степени посмертно.
Семья героя решила уточнить найденную информацию, для чего обратилась в военкомат по Прокопьевску и Прокопьевскому району. Спустя некоторое время Людмила Осокина получила удостоверение о награждении ее отца орденом. Вручение документа прошло в торжественной обстановке в администрации Прокопьевского района с участием сотрудников военного комиссариата.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.
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