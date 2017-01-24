Спустя 3 часа после вызова приехала скорая к роженице

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Прокуратура г. Кемерова организовала проверку по заявлению женщины о том, что скорая помощь в новогоднюю ночь приехала на вызов с трехчасовым опозданием.

Жительница г. Кемерова обратилась в прокуратуру с заявлением и сообщила, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она вызвала скорую помощь из-за преждевременных родов своей дочери. По ее словам, экипаж приехал к ним через три часа, когда ребенок уже родился, роды принял отец. Ребенок находится в больнице. Заявительница просит провести проверку и наказать виновных в несвоевременном оказании медицинской помощи.

Прокуратура г. Кемерова организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении. Она будет проведена прокуратурой Ленинского района г. Кемерово с привлечением контролирующих органов. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области.