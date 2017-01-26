Официальный старт Года экологии в Новокузнецке (сюжет)

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Каждый может сделать что-то полезное для сохранения природы и, в конечном счете, для себя и своих близких, отметили специалисты. Это может быть и раздельный сбор коммунальных отходов, участие в субботниках и озеленение города. О том, какие официальные мероприятия запланированы в этом году, расскажет корреспондент «10 канала» Ирина Комардина.

Активные участники экологических акций стали гостями официального открытия Года экологии. Мероприятий запланировано немало. От промышленников ждут выполнения и расширения природоохранных программ, в городе намерены развивать дальше ботанический сад, продолжать благоустройство и озеленение. Свой вклад может внести любой новокузнечанин. Помня еще и о грядущем юбилее города, в южной столице Кузбасса запускают проект «400+ экодел». В интернете каждый сможет рассказать о том, что сделал на благо экологии. Полезных поступков надеются набрать не меньше четырехсот.

Одно из важных дел для экологии – раздельный сбор коммунальных отходов и снижение объема мусора, который просто захоранивают. На пластик, полиэтилен, картон и другую бумагу уже давно призывают смотреть как на вторсырье. На призыв сортировать его и сдавать на переработку откликнулись жители нескольких новокузнецких домов. Они стали первыми участниками нового проекта «Экомобиль» — это передвижной пункт приема вторичного сырья. В ожидании специальной машины жители одного из домов на улице Покрышкина потянулись к дворовой парковке.