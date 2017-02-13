В Новокузнецке наградили дворников юга Кузбасса

просмотров: 110

Почетные грамоты и премии получили 25 человек из Осинников, Калтана, Киселевска, Прокопьевска, Таштагольского района и поселка Красный брод. Это уже не первое награждение. Чуть ранее дворников из других городов наградили в Кемерове. Всего в области отметили 66 человек, ежедневно приводящих в порядок городские дворы…

Поощрить за отличную работу дворников распорядился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Ранее он отметил, что их самоотверженный труд зачастую остается незамеченным. Хотя многие добросовестно работают в жилищно-коммунальной сфере не один год. Много лет в сфере ЖКХ работает и Валентина Попышева из Прокопьевска, последние 9 трудится дворником…