Каким станет герб Новокузнецка? (комментарий)

просмотров: 100

В южной столице Кузбасса собираются решить этот вопрос. Дело в том, что нынешний герб, который все привыкли видеть на документах и флагах, не является утверждённым. Эту работу городские депутаты начнут в марте. Поможет в этом и российская геральдическая палата. Обещают учитывать мнение жителей. При этом отмечают, что финансирования на это не потребуется.

Окончательно утвердить герб Новокузнецка надеются к 400-летнему юбилею города.

Роман Кисельников, председатель комитета по вопросам самоуправления и правопорядка Совета народных депутатов : «Его оставить на самом деле можно, утвердить, если никаких противоречий не будет. Почему бы не оставить?! Есть небольшие замечания от геральдической палаты, что мы не совсем можем использовать все символы, которые там есть».