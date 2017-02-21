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    • Власти Кузбасса хотят стать совладельцами Юрмаша

    21 Февраль 2017 / Все новости

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    Власти Кемеровской области рассчитывают получить в региональную собственность 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Юргинский машиностроительный завод», которое в настоящее время контролируется структурой корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

    Как сообщил председатель Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) Алексей Синицын, с просьбой рассмотреть этот вопрос депутатский корпус СНДКО обратился к министру энергетики РФ Александру Новаку, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и гендиректору корпорации «Ростех», председателю общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергею Чемезову.

    По словам А. Синицына, контроль над машзаводом необходим Кемеровской области «чтобы появилось право определять судьбу этого предприятия, строить какие-то планы, договариваться с кредиторами». «Такое решение (о передаче 100% машзавода региону — ИФ) позволит областным властям на законном основании принимать меры по улучшению финансовой ситуации (на заводе — ИФ). На сегодняшний день администрация Кемеровской области занимается решением проблем этого предприятия, не имея на это никаких правовых оснований, но понимая, что если она этого не сделает, то 80-тысячный город останется без тепла, а 3-тысячный коллектив (завода — ИФ) — без заработной платы», — сказал он.

    Источник – «ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ».

     

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