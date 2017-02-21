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    • Год экологии стартовал в Кузбассе

    21 Февраль 2017 / Все новости

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    Торжественное собрание, посвященное этому событию, прошло в культурном центре АО «Евраз ЗСМК» Новокузнецка.

    В форуме приняли участие замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов, и.о. замгубернатора Евгений Хлебунов, представители администраций области и города, областного совета народных депутатов, управления Росприроднадзора по региону, природоохранной прокуратуры, промпредприятий.

    Рамиль Низамов высоко оценил областной план природоохранных мероприятий на 2017 год, предусматривающий 76 основных пунктов с объемом финансирования около 3 млрд рублей. При этом 90% суммы составят средства компаний на модернизацию производства. По его словам, приехав в регион, он убедился в том, что Год экологии в Кузбассе не является разовой акцией, это нормальная работа предприятий.

    Как отметил Евгений Хлебунов, четыре мероприятия трех крупнейших компаний Кузбасса включены не только в областной, но и во всероссийский план Года экологии. Из них две программы – воздухо-и водоохранная – с общим объемом финансирования более 500 млн рублей реализует «Евраз ЗСМК».

    Другой гигант металлургии — «РУСАЛ Новокузнецк» переводит электролизеры на «Экологический Содерберг», инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Это позволит сократить выбросы высокого класса опасности на 24,2 тонны в год.

    «СУЭК-Кузбасс» планирует пустить очистные сооружения на шахтах «Котинская» и «Талдинская-Западная 1». Затраты составят около 550 млн рублей. Масса сброса сточных вод будет уменьшена на 60%.

    Продолжится работа по дегазации угольных пластов и утилизации шахтного метана, переводу общественного транспорта на газомоторное топливо (сейчас на нем работает в регионе 531 автобус).

    Угольные разрезы продолжат внедрение системы электронного инициирования зарядов с использованием новых взрывчатых веществ, что уже уменьшило выбросы загрязняющих веществ при взрывных работах в 5 раз.

    Продолжится развитие мусоропереработки.

    Еще одно достижение связано с работой по сохранению биологического разнообразия. С 2013 года обладминистрация вместе с Минприроды и программой развития ООН реализует проект «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В нем активно участвуют угольные компании. В настоящее время в рамках программы действуют 13 инновационных проектов, направленных на разработку и апробацию новых методов рекультивации и проведения компенсационных мероприятий. В перспективе на основе этих разработок будет сформирован «Сборник наилучших доступных технологий», который станет новым национальным стандартом по сохранению биоразнообразия.

    Кроме того, областным планом предусмотрены экологическое просвещение, озеленение и благоустройство территорий.

    Активная работа по улучшению экологии продолжится в Новокузнецке, где расположены крупнейшие в стране металлургические заводы. Благодаря реализации промпредприятиями природоохранных программ, с 2007 по 2015 годы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городе снизились на треть. Как результат, в 2015 году Минприроды исключил Новокузнецк из списка самых загрязненных городов России.

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    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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