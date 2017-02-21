Шестой дом серии 1-335 реконструирован в Юрге

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В 1960 годы в Юрге возвели 29 домов каркасно-панельного типа серии 1-335. Они были признаны в дальнейшем самыми неудачными среди панельных «хрущёвок». За годы эксплуатации здания морально устарели, приобрели высокую степень износа. В 2007 году по инициативе губернатора Амана Тулеева в городе началась реконструкция этой серии.

Пятиэтажка по ул. Московская, 32 стала шестой «хрущёвкой», реконструированной в городе за 10 лет. Все 64 семьи жителей уже вернулись в обновленные квартиры.

Летом 2016 года строители приступили к работам. Дом требовал срочного усиления каркаса и устранения огромных теплопотерь. На полгода жители были расселены по общежитиям, квартирам родственников и муниципальным квартирам.

Теперь это практически заново построенный дом. Специалисты укрепили фундамент, несущие конструкции и балконы, заменили кровлю, инженерные сети, окна, утеплили и отделали фасад, отремонтировали квартиры, установили пожарную сигнализацию. Подрядчики расширили внутриквартальный проезд, обустроили автопарковку.

В результате полностью восстановлены и улучшены эксплуатационные качества конструктивов. Это позволило создать жителям максимально комфортные условия. По оценке специалистов срок эксплуатации здания составит еще более 50 лет.

В ближайшее время будет завершена реконструкция седьмого дома, расположенного по ул. Комсомольская, 25, работы на котором начались также летом 2016 года.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.