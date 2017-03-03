Производство углеродных сорбентов появится в Кузбассе

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Коллегия областной администрации рассмотрела этот вопрос на заседании под председательством первого заместителя губернатора Владимира Чернова.

Как отметил и.о.замгубернатора Евгений Хлебунов, в настоящее время Кузбасс перерабатывает и обогащает 70% добытого угля, что позволяет поднять цену на уголь в 2-3 раза (цена рядового угля марки Д — 1,3 тыс. рублей за тонну цена, а концентрата марки Д — свыше 3 тыс.).

Тем не менее, Кузбасс остаётся зависим от низких мировых цен на уголь и высокой стоимости транспортировки. Цены хоть и поднялись во втором полугодии 2016 года, но только до уровня десятилетней давности. Железнодорожные тарифы на доставку кузбасского угля в порты доходили прошлым летом до 70% от конечной цены угля (для самой массовой марки Д).

В связи с этим углехимия становится ведущим фактором развития в базовой для Кузбасса угольной отрасли. От одного продукта можно произвести 130 видов химических полупродуктов и более 5 тыс. видов продукции смежных отраслей. При этом их цена в десятки и сотни раз превышает стоимость рядового угля. Если тонна рядового угля стоит от 1,3 тыс. рублей, то полукокса — 10,5 тыс. рублей, а сорбента, в зависимости от сорта, — от 60 до 150 тыс. рублей, то есть минимум в 46 раз больше, чем исходное сырьё.

В регионе действует областная программа по развитию углехимического кластера на 2012—2020 годы. Среди её основных направлений выпуск химических продуктов, таких как жидкие углеводороды, коксохимия, переработка отходов и создание углеродных материалов: нанотрубок, гуматов, сорбентов.

В 2015 году создан первый и единственный федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Сформирован банк углей, где собраны все марки, и теперь известно, какой продукт можно производить из конкретных марок и месторождений. В центре действует опытная установка по производству гуминовых веществ, которые находят применение в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, медицине. Монтируется установка по производству углеродных сорбентов, которая будет запущена в августе 2017 года.

Кроме того, в Кузбасском технопарке работает первый и пока единственный из кузбасских производителей углеродных сорбентов — ООО «Сорбенты Кузбасса» (основатель и директор Александр Бервено). Предприятие оснастило производственную лабораторию, причем усовершенствовало оборудование и упростило технологию, за счет чего смогло снизить себестоимость продукта при его высоком качестве, сравнимом с лучшими зарубежными аналогами. Изучен рынок, получены патенты и сертификаты, есть интерес со стороны покупателей в нефтепереработке. В 2017 году ООО «Сорбенты Кузбасса» планирует увеличить производственную мощность с 60 тонн до 125 тонн в год, а в перспективе — до 3 тыс. тонн сорбентов.

И.о. замгубернатора подчеркнул, что успешный опыт кузбасской компании должен послужить стимулом для других учёных, специалистов и предпринимателей и стать образцом инновационной составляющей в экономике региона.

Члены коллегии одобрили предложение о создании промышленного производства углеродных сорбентов на базе технологии ООО «Сорбенты Кузбасса». В марте будет разработана «дорожная карта» по запуску в эксплуатацию первой очереди завода с указанием объёмов и источников финансирования. Также будут подготовлены предложения по ресурсной базе кузбасских углей для производства сорбентов и мерам господдержки по проекту.

ДЛЯ СПРАВКИ. Сорбенты разделяют либо улавливают различные газы и вредные вещества (ртуть, свинец, нефтепродукты, выбросы коксохимического производства). Потребность кузбасских предприятий в таком продукте оценивается в 150 тонн в год, в основном, для очистки воды. В настоящее время две трети необходимого объема поставляется компаниями Европы и Китая, а оставшаяся часть — пермским предприятием, которое покупает сырьё для производства сорбентов на заводе полукоксования в Ленинске-Кузнецком.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.